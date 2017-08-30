В сентябре около 30 тысяч парашютов раскроются в небе над Россией

13:51, 30 августа 2017, ПАИ

В сентябре командование Воздушно-десантных войск планирует десантировать из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) Ил-76, Ан-26, Ан-2 и вертолетов Ми-8 около 30 тысяч парашютистов и более 25 единиц военной и специальной техники и вооружения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Динамика проверки обученности подразделений ВДВ в сентябре 2017 года будет такова, что за четырехнедельный период десантники совершат около 30 тысяч прыжков с парашютом, применяя людские десантные парашюты Д-10 и парашютные системы специального назначения «Арбалет». Боевая техника и вооружение будут осуществлять приземление, используя парашютно-бесплатформенные системы (ПБС-925/916) - «Шельф» и парашютные платформы П-7.

Для реализации запланированных объемов десантирования личного состава и проведения выброски вооружения и техники парашютным способом самолеты и вертолеты ВТА совершат более 300 самолетовылетов.

Десантирование подразделений и специальной техники будет производиться на площадки приземления, расположенные в 13 субъектах Российской Федерации.

Особенностью десантирований личного состава и боевой техники в сентябре 2017 года станет использование военнослужащими ВДВ новых площадок приземления, находящихся на территории Астраханской и Оренбургской областей, а также в Краснодарском крае.