На выборах 10 сентября в Псковской области впервые применят QR-коды

13:54, 30 августа 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области на своем заседании единогласно приняла постановление о применении на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 8 технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR- код) и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием QR-кода на избирательных участках, входящих в одномандатный избирательный округ № 8 на территории города Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, это решение принято в соответствии с п. 1 постановления ЦИК РФ от 15 февраля 2017 года о применении данной технологии и руководствуясь ст. 19 Закона Псковской области «Избирательный Кодекс Псковской области».

Члены Избиркома с правом решающего голоса также согласовали применение технологии с использованием QR-кода при проведении выборов в органы местного самоуправления на некоторых избирательных участках на основании постановлений территориальных избирательных комиссий города Пскова, города Великие Луки, Бежаницкого, Дедовичского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Островского, Печорского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского и Струго-Красненского районов.

Согласно постановлению регионального Избиркома, территориальным избирательным комиссиям, использующим технологию, необходимо представить информацию об оснащенности избирательных участков оборудованием, необходимым для применения технологии, организовать и провести обучение операторов СПО участковой комиссии, обеспечивающих применение указанной технологии.

Добавим, на предстоящих 10 сентября выборах данная технология планируется применять пока в 15-ти муниципалитетах, на 216 избирательных участках из 560-ти, задействованных на этот единый день голосования.

Использование QR-кода при составлении итогового протокола голосования избирательными комиссиями позволяет:

- автоматически проверить контрольные, логические и общесистемные математические соотношения;

- исключить орфографические ошибки, описки, опечатки в протоколе УИК;

- быстро распечатать и выдать копии протокола УИК, исключить вероятность составления копий протокола УИК с ошибками в результате описок;

- сократить время ввода в базу данных ГАС «Выборы»;

- исключить ошибки оператора (системного администратора) ГАС «Выборы»;

- провести наблюдателям контроль данных протокола УИК с помощью мобильных устройств, имеющих функцию чтения QR-кода.

QR-код (англ. quick response - быстрый отклик) – это матричный код (двумерный штрихкод), разработанный и представленный японской компанией Denso-Wave в 1994 году.

В отличие от старого штрихкода, который сканируют тонким лучом, QR-код определяется датчиком или камерой как двумерное изображение.

Основное достоинство QR-кода - это лёгкое распознавание сканирующим оборудованием, что дает возможность использования в торговле, производстве, логистике.

Данная технология была впервые применена в избирательной системе в 2017 году. В режиме тестирования QR-код использовался на выборах в Санкт-Петербурге и некоторых областях. Технологию оценили положительно.