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Начался приём заявок на ралли «Cupper Псков-2017»

Начался приём заявок на участие в ралли «Cupper Псков-2017», которое состоится 29-30 сентября. Гонка станет 18-м этапом Кубка России по ралли, финалом Чемпионата Северо-Западного федерального округа, Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» и финальным этапом Кубка региона по ралли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Заявки принимаются до 18:00 22 сентября по телефону (8112) 75-33-70 или e-mail faspo@inbox.ru. 25 сентября будет опубликован список участников со стартовыми номерами.

На 28 сентября назначены тестовые заезды, а также регистрация гонщиков. 29 сентября для спортсменов будет организовано ознакомление с трассой.

В этот же день в 18:00 на набережной реки Великой состоится официальная церемония открытия гонки. Старт же соревнованиям будет дан на следующий день в 9:30 на картодроме «Печорский» (42-й километр трассы Псков – Рига, Печорский район), где разместится сервисный парк. Гонщикам предстоит проехать порядка  280 километров по дорогам Печорского и Палкинского районов, из которых 81 километр – это общая протяжённость скоростных участков.

Финиш первого экипажа намечен на 16:30 в Пскове. Церемония награждения победителей пройдёт вечером  этого же дня. 

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