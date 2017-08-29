В Пскове офицер СОБРа в свободное от службы время задержал нетрезвого водителя

14:35, 30 августа 2017, ПАИ

Сотрудник СОБРа отдела Росгвардии по Псковской области в свободное от службы время задержал нетрезвого водителя, который совершил ДТП и попытался скрыться. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Поздно вечером из окна своей квартиры офицер заметил автомашину, водитель которой вел себя на дороге неадекватно. Он не справился с управлением, совершил наезд на гараж и попытался скрыться. Чтобы избежать более тяжких последствий, правоохранитель принял решение задержать правонарушителя.

Офицер СОБРа догнал автомобиль и задержал водителя. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что управлявший автомашиной мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.