Псковская делегация приняла участие в ХVI международном пленэре юных художников

15:06, 30 августа 2017, ПАИ

Учащиеся и преподаватели художественного отделения псковской Детской школы искусства (ДШИ) приняли участие в ХVI Международном пленэре юных художников на Владимиро-Суздальской земле. Пленэр был посвящен Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковская делегация в составе 14 учащихся и шести преподавателей посетили мастер-классы, экскурсии, научно-методическую конференцию, творческие встречи, очные конкурсы, натурные классы, театрализованные интерактивные программы.

Преподаватель художественного отделения, член Союза художников России Ираида Самойленко приняла участие в IV Кардовских чтениях Международной научно-методической конференции «Человек и природа в аспекте культуры и цивилизации», где выступила с презентацией «Изборско-Мальская долина - Край холмов, полей и неба». В свою очередь, учащиеся художественного отделения: Наталья Шеверлова, Влада Горячева, Максим Бедрицкий, Валерия Самойленко - стали победителями очных конкурсов пленэра.

Псковичи смогут ознакомиться с творчеством преподавателей и учащихся художественного отделения ДШИ «Владимир. Пленэр 2017» на выставке, открытие которой состоится 14 сентября в 17:00 в зале ДШИ.