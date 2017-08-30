Новое лицо конкурса «Мисс Россия» разыскивают в Пскове
Объявлен кастинг для участия в региональном туре национального конкурса красоты «Мисс Россия» - конкурсе «Мисс Псков 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, главным призом конкурса станет сертификат на 100 тысяч рублей.
Обязательные условия: возраст от 16 лет, фотогеничность и желание победить. Участие бесплатное.
Предварительная регистрация - личным сообщением в группе или по телефону 8-911-350-19-14.
Организаторами конкурса выступают: Медиахолдинг Псковской области, РЕН-ТВ Псков и продюсерский центр «Королев продакшн».
Кастинг состоится во второй половине сентября.