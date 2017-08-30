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Общество

Новое лицо конкурса «Мисс Россия» разыскивают в Пскове

Объявлен кастинг для участия в региональном туре национального конкурса красоты «Мисс Россия» - конкурсе «Мисс Псков 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, главным призом конкурса станет сертификат на 100 тысяч рублей.

Обязательные условия: возраст от 16 лет, фотогеничность и желание победить. Участие бесплатное.

Предварительная регистрация - личным сообщением в группе  или по телефону 8-911-350-19-14.

Организаторами конкурса выступают: Медиахолдинг Псковской области, РЕН-ТВ Псков  и продюсерский центр «Королев продакшн».

Кастинг состоится во второй половине сентября.

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