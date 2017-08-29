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«Хонда Шаттл» угодила в кювет в Островском районе

30 августа в Островском районе на 347-м км трассы Р-23 произошло ДТП, в котором пострадали два человека, от госпитализации они отказались. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Водитель автомобиля «Хонда Шаттл» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

Кроме того, в Пустошкинском  районе на 458-м км трассы Р-23 в аварию попала машина «Киа Серато». Обстоятельства произошедшего уточняются.

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