«Хонда Шаттл» угодила в кювет в Островском районе

15:30, 30 августа 2017, ПАИ

30 августа в Островском районе на 347-м км трассы Р-23 произошло ДТП, в котором пострадали два человека, от госпитализации они отказались. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Водитель автомобиля «Хонда Шаттл» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

Кроме того, в Пустошкинском районе на 458-м км трассы Р-23 в аварию попала машина «Киа Серато». Обстоятельства произошедшего уточняются.