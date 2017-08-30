Кандидат в гордуму Пскова опроверг готовность выдать кредит избирателям под 0,001% в час

15:32, 30 августа 2017, ПАИ

На территории одномандатного округа № 6 по выборам в Псковскую городскую Думу распространяются бланки «Договора возмездного оказания услуг» от имени кандидата-самовыдвиженца Александра Лоско. Сам кандидат в комментарии Псковскому агентству информации заявил, что считает это черной политтехнологией и уже обратился с соответствующим заявлением в полицию Пскова.

В тексте «договора» содержится предложение проголосовать за Александра Лоско и получить в качестве вознаграждения 2 тысячи рублей. При этом в примечаниях к «документу» сказано, что в случае, если кандидат не победит на выборах, полученные избирателем средства будут считаться кредитом, процент на который с 5 по 25 день составит 1% в день, а с 25 по 365 – 0,001% в час.

Ранее сообщалось, что имя Александра Лоско фигурировало в сообщениях на «горячую линию» о попытках подкупа избирателей. «Агитаторы приходят от [самовыдвиженца Николая] Рассадина, [кандидата от «Справедливой России» Юлии] Пожидаевой, [кандидата от КПРФ Александра] Баева, [самовыдвиженца Александра] Лоско», - сообщил ПАИ руководитель общественной «горячей линии» по связи с избирателями Семен Никонов.

Позвонившие псковичи, по его словам, сообщали, что к ним приходят агитаторы, которые предлагают заключить договоры, по которым избиратели могут получить 2 тысячи рублей, если проголосуют (желательно досрочно) за конкретного кандидата. После заключения договора, рассказывали дозвонившиеся на «горячую линию» горожане, им обещали сообщить дальнейшие инструкции.