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Общество

Услугу доставки пенсии на дом выбрали более 90% псковичей, получающих ее через Почту России

По итогам первого полугодия более 90% пенсионеров, получающих пенсию через отделения Почты России в Псковской области, выбрали услугу доставки пенсии на дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС региона.

Почта России является единственной организацией, оказывающей населению услугу по выплатам пенсий повсеместно. По желанию клиента выплаты в установленный срок могут быть с соблюдением всех мер безопасности доставлены на дом, освобождая пенсионеров от необходимости выходить из дома, в том числе по состоянию здоровья.

«Отдельным преимуществом доставки пенсий и пособий является широкая разветвленная сеть федерального почтового оператора, в связи с чем выплаты могут осуществляться даже в тех населенных пунктах, где отсутствуют банковские учреждения», - отметили в Управлении. На сегодняшний день услугами Почты России по доставке пенсии на дом по всей стране пользуются более 15 миллионов клиентов.

Напомним, что для получения пенсии и социальных выплат на дому необходимо подать в территориальный орган ПФР заявление о доставке пенсии через отделение почтовой связи по месту жительства либо сообщить о своем желании получать пенсию и социальные выплаты на дом оператору отделения почтовой связи.
 

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