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Общество

В Локнянском районе 126 человек подали заявление о назначении пенсии через личный кабинет

В Локнянском районе 126 человек подали заявления о назначении пенсии через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда и 177 человек выбрали через интернет способ доставки пенсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Начальник УПФР в Локнянском районе  Елена Копысова отметила, что Пенсионный фонд России постоянно расширяет перечень услуг, предоставляемых в электронном виде. Сегодня более 30 услуг ПФР граждане могут получить дистанционно, не посещая клиентские службы.

«Активная работа в этом направлении проводится в Локнянском районе. Наибольшей популярностью у населения используется услуга по подаче заявления на доставку пенсии, или при необходимости изменения способа доставки пенсии через «Личный кабинет застрахованного лица, -  пояснила руководитель УПФР. - Наша задача расширять круг граждан, имеющих доступ к электронным услугам ПФР. Для этого сотрудники клиентской службы оказывают помощь в регистрации на Едином портале госуслуг, а на выездных приемах граждан и встречах в трудовых коллективах мы подробно рассказываем о том, какими услугами в электронном виде можно воспользоваться на сайте ПФР, какие из них можно получить без регистрации, а для каких нужна регистрация в единой системе идентификации».

Электронные сервисы ПФР постоянно совершенствуются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале госуслуг позволяет экономить время и получать государственные услуги Пенсионного фонда дистанционно, не выходя из дома.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте»

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