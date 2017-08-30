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Политика

Дмитрий Шахов о подкупе избирателей: Недопустимо вводить граждан в заблуждение договорами, правильными по форме но притворными по сути

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов считает, что «недопустимо вводить в заблуждение граждан под видом правильных по форме договоров, но притворных по сути, когда заключается договор с целью прикрыть другой договор, который стороны действительно имели в виду». Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам омбудсмен.

Поводом для комментария стали сообщения о том, что в Пскове избирателям предлагают заключить договоры, по которым они могут получить 2 тысячи рублей, если проголосуют за конкретного кандидата.

Уполномоченный по правам человека напомнил,  что гражданам и организациям запрещается при проведении предвыборной агитации осуществлять вручение денежных средств, подарков, иных материальных ценностей, заниматься благотворительной деятельностью. Это является подкупом избирателей. При этом закон делает исключение, согласно которому за выполнение организационной работы, например, сбор подписей избирателей или агитационную работу, допускается обещать произвести или производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную работу, но только вне зависимости от итогов голосования.

«В этом договоре оплата за агитационную деятельность как раз ставится в зависимость от числа проголосовавших конкретных избирателей, что противозаконно», - заявил Дмитрий Шахов, напомнив, что «никто не вправе контролировать, как голосует избиратель и требовать от него отчет в какой-либо форме, в ином случае это будет грубое нарушение прав граждан на тайное голосования и свободное волеизъявление».

«Для лиц, кто игнорирует закон, вне зависимости от политической принадлежности, нужно активнее применять действенные меры, использовать те полномочия, в том числе и административные, что есть у избирательных комиссий, а не дожидаться реакции правоохранительных органов. Надеюсь, что и органы полиции будут максимально быстро и квалифицированно при помощи современного оборудования для различных экспертиз выявлять и пресекать нарушения закона в период выборов, чтобы никто не ушел от ответственности за посягательство на права граждан», - сказал уполномоченный по правам человека в Псковской области.

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