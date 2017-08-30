В Великих Луках открывается региональное представительство Нацкомитета противодействия коррупции

16:09, 30 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках откроется региональное представительство Национального комитета противодействия коррупции в РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Общественная организация «Национальный комитет противодействия коррупции в РФ» была создана в январе 2017 года в Москве. Инициаторами выступили известный российский эксперт, правозащитник, член-корреспондент Международной академии общественных наук Юрий Макеев и руководитель Агентства журналистских расследований «Независимая Студия», обладатель многочисленных наград за журналистские работы Марат Хайруллин.

Комитет объединяет экспертов, юристов, правозащитников, журналистов федерального уровня, что позволяет организации заниматься комплексным рассмотрением и сопровождением жалоб россиян, пострадавших от произвола чиновников, правоохранителей, судей как в регионах, так и в столице.

Основное направление деятельности комитета - проведение общественных расследований по профильной тематике на основании закона об общественных организациях. Граждане РФ обращаются со своими заявлениями, жалобами в отделения комитета - лично или направляют письма по электронному адресу, или анонимно через систему на сайте.

В настоящее время отделения Национального комитета противодействия коррупции работают в 31 регионах, в том числе в городах Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Кемерово, Тула, с конца июня - в Иваново. В ближайшее время аналогичные отделения откроются в Краснодарском крае, Омске, Чувашии и Псковской области.

В организации отметили большой общественный запрос на расширение географии комитета. Как полагает глава комитета Юрий Макеев, причина в том, что в России до сих пор «очень мало институтов гражданского общества, которые занимаются борьбой с коррупцией по существу и делают это эффективно».

Комитет не финансируется со стороны государства и из иностранных источников, добавили в организации.