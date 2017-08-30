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Псковский омбудсмен обеспокоен обилием незаконной агитации в Пскове

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выразил обеспокоенность наличием большого количества незаконной агитационной деятельности в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам омбудсмен.

В ходе бесед с руководителями избирательных комиссий Пскова и Великих Лук Владимиром Кротовым и Виктором Тамгиным он отметил, если ситуация в городе Великие Луки достаточно стабильная, количество жалоб сравнительно мало, - только 2, - то Псков является лидером не только по количеству жалоб (их 35), но и выявленных нарушений избирательного законодательства.

Дмитрий Шахов призвал главу Территориальной избирательной комиссии Пскова Владимира Кротова как можно более оперативно взаимодействовать с правоохранительными органами по выявлению и наказанию лиц, виновных в проведении незаконной агитационной деятельности, в том числе и выпуске агитационных материалов, которые порой размещаются в местах запрещенных законом.

«Это очень важно, чтобы наши граждане, приходя на избирательные участки, делали свой выбор, исходя из достоверной информации о кандидатах, а не из подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов», - отметил он.

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