Империя

17:20, 30 августа 2017, ПАИ

В конце 1990-х – начале 2000-х годов имя Михаила Гавунаса плотно ассоциировалось с теневым политическим управлением Псковской областью и захватом наиболее вкусных на тот момент направлений регионального бизнеса, в частности, алкогольной промышленности. Гавунаса на полном основании называли «серым кардиналом» псковской политики. Гавунаса боялись – даже его публичные, видимые действия в бизнесе порой находились на грани фола. А о непубличных говорили только шепотом, и в этих разговорах нет-нет да мелькали словосочетания «рейдерский захват», «заказное убийство» – пусть даже не утвердительно, с оговорками «вероятно», «может быть», «кажется». Однако возбуждение против него уголовных дел по подделке документов о гражданстве, о махинациях во время приватизации ЗАО «Псковпищепром» вынудило Михаила Гавунаса скрыться в Израиле. Так в свое время за границу бежал и Михаил Березовский – и оттуда манипулировал в своих интересах российской политикой и бизнесом. В этом плане Михаил Гавунас достойный наследник Березовского, только на несколько десятков порядков мельче. «Псковская правда» собрала из открытых источников информацию о бизнес-империи Гавунаса.

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Признайтесь, от его имени вы уже устали. Но если человек, используя подконтрольный бизнес, политиков, можно сказать, ведет против региона чуть ли не войну – надо изучать его, его рычаги влияния и возможности.

О политических марионетках Михаила Гавунаса мы уже неоднократно рассказывали. Как неоднократно говорили об огромных объемах средств, вкладываемых в них беглым бизнесменом.

Сегодня поговорим о том, откуда берутся деньги Гавунаса на финансирование его политических амбиций.

Мы покажем только надводную часть айсберга бизнес-империи Михаила Гавунаса, не углубляясь в скрытые схемы финансового взаимодействия между компаниями беглого бизнесмена.

Семья

Так или иначе с Михаилом Гавунасом аффилировано более двадцати действующих компаний. Еще примерно столько же были в разное время ликвидированы, выполнив свою роль. Круг лиц, который выступает учредителями компаний, не велик.

Это сам Михаил Гавунас, который является прямым учредителем или соучредителем пяти российских компаний: «Палас-Люкс», «Лето», «А.М.К», «ТД Карат» и «Фавор».

Кроме того, Гавунас с высокой долей вероятности имеет отношение к двум компаниям-офшорам: «Блю Марин Холдингс ЛТД» и «Грей Насат ЛТД». О них мы еще поговорим отдельно.

При этом сам Михаил Гавунас не числится директором ни в одной из компаний. Юридически он руководит только одной организацией. С длинным, но интересным названием – международный фонд поддержки и развития делового сотрудничества русскоговорящих еврейских бизнесменов и общественных деятелей «Медек». Фонд был учрежден еще в 2009 году. Видимо, уже тогда Михаил Гавунас готовил плацдарм для отступления на землю обетованную.

Совладельцами фонда, помимо Гавунаса, являются некто Владимир Григорьевич Иткин (если верить социальным сетям – ныне житель США), общественная организация из Израиля, а также Всемирный конгресс русскоязычного еврейства.

В Израиле с фондом «Медек» и именем Михаила Гавунаса оказался связан заметный скандал. У части общественности вызвало протест включение вице-президента фонда Леонида Литинецкого в члены Координационного совета российских соотечественников в Израиле. В частности, член КС соотечественников Моисей Габай в августе 2015 года написал открытое письмо, в адресатах которого значились руководители МИД РФ, правоохранительных органов, представители российского журналистского сообщества. Габай был возмущен попаданием Литинецкого в КС: как так, президент «Медека» Гавунас в международном розыске, а его зам включается в уважаемую организацию!?

Интересный момент. Связано ли это с данным скандалом или нет, но с части русскоязычных порталов Израиля исчезают новости с упоминанием Гавунаса. Например, информационное сообщение о том, как в одном из израильских городов был открыт памятник воинам Второй мировой войны. Может быть, это технический сбой. А может, и нежелание изданий дискредитировать себя упоминанием запятнавшего себя человека.

Михаил Гавунас выступил в качестве спонсора установки этого памятника. И это отчасти отвечает на вопрос, для чего ему фонд «Медек». Ответ простой: для легализации в общественном пространстве в Израиле. Это здесь он под уголовным делом и в международном розыске, а там – общественный деятель.

Вернемся в Россию.

В управлении бизнес-империей Михаил Гавунас задействует членов своей семьи и ближний круг. Который весьма не велик.

Владельцами или совладельцами части компаний являются сын и сестра Гавунаса – Юрий и Виктория. При этом во всех компаниях Юрия Гавунаса его отец является соучредителем либо контролирует их через офшорную компанию «Грей Насат ЛТД». Речь идет об ООО «ТД Карат», ООО «Альянс» и ООО «Империал» (клон псковского «Империала», зарегистрированный в Москве).

Виктория Гавунас является владелицей двух ООО – «ТД Евро-Керамика» и ООО ЧОП «Агентство безопасности».

Ближний круг

Правая рука Михаила Гавунаса и фактически полноправный его представитель на территории Псковской области Николай Рассадин является владельцем ООО «Империал» (Псков), ООО «Инвест-райт» (компания находится в стадии ликвидации, Москва), совладельцем ООО «Печорское Карьероуправление» (Печоры), ООО «Мирас-Сервис» (Москва). Важно отметить, что последняя компания наряду с ООО «Евро-Керамика», учредителем которой является еще один офшор Гавунаса «Блю Марин Холдингс ЛТД», выступают двумя крупными совладельцами ЗАО «Псковпищепром». Напомним, Михаила Гавунаса подозревают в незаконной приватизации «Псковпищепрома», а ущерб, нанесенный государству, исчисляется миллиардом рублей.

Отметим, что выражение «правая рука Гавунаса» в отношении Николая Рассадина – это не просто фигура речи. Рассадин помимо того, что является учредителем ряда компаний, аффилированных с Гавунасом, еще и руководитель в тринадцати из них, включая скандальный «Псковпищепром». То есть являясь директором в более чем половине компаний своего босса, Николай Рассадин распоряжается значительной частью его активов. Часть этих компаний фактически мертвая, но через несколько, таких как «Империал» или «ТД Карат», проходит гигантский оборот средств, совокупно приближающийся к 3 млрд рублей. Кроме того, Рассадин является директором в ООО «Фавор». Это та самая компания, которая владеет значительной частью земли на Четырех углах Пскова – в районе Рижского проспекта, улиц М. Горького, Пароменской и Петровской. Этот участок давно является бельмом на глазу города, отсылающим нас своим видом в эпоху дикого капитализма.

В директорский корпус Гавунаса входят еще два человека из его ближнего круга. Владимир Панченко возглавляет ООО «Евро-Керамика Карьер» (Печоры) и ООО «Евро-Керамика» (Москва). Выручка последней составляет свыше 1,5 млрд рублей.

Александр Середенко является директором ООО «Евро-Керамика Печоры» и ООО «Леонардо Керамиче» (Печоры). Ранее Середенко также возглавлял ООО «Пчелка» (Москва). Компания имеет регистрацию в Москве, хотя ранее была зарегистрирована в Печорах.

Надо ли напоминать, что кандидаты в Псковскую гордуму на текущих выборах от группы Гавунаса – сотрудники его компаний.

Псковская область – Москва – Африка

Деятельность компаний Михаила Гавунаса весьма разносторонняя. Торговля продуктами питания, табачными изделиями, оптовая торговля алкоголем, добыча глины, производство керамической плитки, аренда и управление недвижимостью, техобслуживание автомобилей и многое другое. Интересный факт: ЗАО «Псковпищепром», которое когда-то ассоциировалось исключительно с алкоголем, теперь в качестве основного вида деятельности указывает аренду и управление нежилым недвижимым имуществом.

Компании в империи беглого бизнесмена словно сообщающиеся сосуды. Большая часть компаний Михаила Гавунаса зарегистрированы в Москве и налоги, соответственно, платят там же. Как, например, «Евро-Керамика».

Однако наибольший интерес представляют офшорные «Грей Насат ЛТД» и «Блю Марин Холдингс ЛТД». Обе зарегистрированы на Сейшельских островах летом 2008 года с разницей в месяц.

Небольшая справка. Сейшелы – это островное государство в Восточной Африке. Сейшельские острова известны как офшорный центр.

В русскоязычном интернете полно объявлений о предоставлении услуг по регистрации компаний на Сейшелах. Вот их примерное содержание.

Полное освобождение от налогового бремени. Нет валютного контроля и требований к уставному капиталу. Все доходы, полученные за пределами Сейшел, освобождаются от налогов. Финансовая отчетность не требуется.

То есть мы имеем: возможность уйти от налогообложения, даже если бизнес ведется в России. И возможность вывести доходы за пределы России. Купил офшорную компанию – и спрятал деньги. Более того, Сейшелы не предоставляют информацию об акционерах компании и руководстве.

Мы не беремся со стопроцентной гарантией утверждать, что «Грей Насат ЛТД» и «Блю Марин Холдингс ЛТД» принадлежат Михаилу Гавунасу. Но эти две иностранные офшорные компании являются собственниками «Евро-Керамики» (которая, напомним, владеет долей в «Псковпищепроме»), «Леонардо Керамиче», «Управдома», «Пчелки», «Империала» (Москва), «Альянса». И во всех названных компаниях руководителями являются члены семьи или люди ближнего круга Гавунаса.

«Совпадение? Не думаю!» – говорит в таких случаях известный теледеятель.

Также нельзя исключать, что деньги, заработанные компаниями Гавунаса в России, утекают на его иностранные счета. Например, названных выше офшоров. Более того, скорее всего, именно так и происходит. Надо же беглецу на что-то жить.

Выручка бизнес-империи Гавунаса за 2015 год только по данным открытых источников составила 5,3 млрд рублей!

Понятно, что чистая прибыль его компаний существенно ниже, более того, часть из них значатся как убыточные. Но так сложилось, и многие предприниматели это подтвердят, что прибыль часто бывает выгодно не показывать. Это совершенно не мешает бизнес развивать или, допустим, взять на содержание пару региональных отделений партий, финансировать массовый поход своих кандидатов на выборы. Или, может быть, на подкуп избирателей.

Так или иначе, но под планами мести Михаила Гавунаса пока есть крепкая финансовая основа. Правда, рухнуть его бизнес-империя может в одночасье. Миллиард рублей ущерба, нанесенного государству при приватизации «Псковпищепрома», – едва ли весь бизнес Гавунаса сейчас стоит больше. А если уголовное дело будет доведено до конца, то империя рухнет.

Президент фонда «Медек» прекрасно себя чувствует русскоговорящим еврейским бизнесменом, давно сжившись с ролью то ли Карабаса-Барабаса со своим театром кукол, то ли «крестного отца». Любая из этих ролей идет в разрез со спокойствием в Псковской области, ее развитием и процветанием. Чем не спокойнее в регионе, тем дольше просуществует Карабас-Барабас.

Название Регистрация Директор Вид деятельности Уставной капитал Выручка Чистая прибыль Мирас-Сервис Москва, ул. Удальцова ,6 Рассадин Николай Юрьевич - 8,4 тыс 0 0 Империал Псков, ул. Коммунальная, 41 Рассадин Николай Юрьевич Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 13,51 млн 2,54 млрд 8,06 млн Империал Москва, ул. Удальцова, 6 Гавунас Юрий Михайлович Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 10 тыс рублей 9,25 млн рублей - 4,47 млн руб (управленческие расходы – 11,43 млн руб) Леонардо Керамиче Печоры, ул. Заводская, 1 Середенко Александр Александрович Производство керамических плит и плиток 636,8 млн 18 млн -12.71 млн Евро-Керамика (ООО) Москва, ул. Удальцова, 6 Панченко Владимир Юрьевич Производство керамических плит и плиток 1,89 млрд рублей 1,55 млрд -131,79 млн Управдом Москва, ул. Болотниковская, 51к1 Рассадин Николай Юрьевич Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 10 тыс 0 - 2 тыс Евро-Керамика Карьер Печоры, ул. Карьерная Панченко Владимир Юрьевич Добыча глины и каолина 500 тыс 12 млн 2,82 млн Евро-Керамика Печоры Печоры, ул. Заводская, 1 Середенко Александр Александрович Производство керамических плит и плиток 640 млн Печорское карьероуправление Печоры, ул. Вокзальная, д 1 Рассадин Николай Юрьевич Добыча глины и каолина 500 тыс Псковпищепром Москва, ул. Удальцова, 6 Рассадин Николай Юрьевич Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 1,64 млрд 3,22 млн -8,92 млн Меридиан Псков, ул. Петровская, 18 Рассадин Николай Юрьевич Деятельность стоянок для транспортных средств 10 тыс Нет данныхх Инвест-райт (в процессе ликвидации) Москва, ул. Беговая, 13/2 Рассадин Николай Юрьевич Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 10 тыс 0 0 А.М.К. Москва, ул. Удальцова, 6 Гавунас Виктория Савельевна - 344,51 тыс 22 млн 11 млн НП Фонд «Медек» Москва, ул. Болотниковская, 51к1 Гавунас Михаил Савельевич (президент) Денежное посредничество Лето Москва, ул. Мясницкая, 46к3 Аракелян Арташес Артемович Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 10 тыс Альянс Москва, ул. Удальцова, 6 Гавунас Юрий Михайлович Торговля оптовая неспециализированная 10 тысруб 7,67 млн 689 тыс ТД Карат Печоры, ул. Заводская, д.1 Рассадин Николай Юрьевич Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт 10,01 млн руб 348 млн - 54,41 млн Фавор Псков, Рижский пр., 9 Рассадин Николай Юрьевич Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 102,5 тысруб 2,37 млн - 794 тыс Палас-Люкс Псков, ул. Советская, д. 15а Рассадин Николай Юрьевич Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 10 тыс 0 0 Пчёлка Москва, ул. Удальцова, 31

(ранее регистрация в Печорах) Шведовский Евгений Владимирович

(бывший директор – Середенко) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 164,5 тыс 30 млн 20 млн ЧОП «Агентство Безопасности» Москва, ул. Удальцова, 6 Гавунас Виктория Савельевна 320 тыс 1,14 млн 3 тыс ТД Евро-Керамика Москва, ул. Удальцова, 6 Гавунас Виктория Савельевна 10 тыс 770 мнн 2,07 млн Грей Насат Лтд СЕЙШЕЛЫ МОН-ФЛЕРИ, О. МАЭ, СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 11 ОФШОР Блю Марин Холдингс Лтд МОН-ФЛЕРИ, О. МАЭ

Сейшельские острова ОФШОР

КСТАТИ:

В сентябре 2014 года Сейшельские острова взяли на себя обязательства – в 2017 году ввести обязательный автоматический обмен налоговой информацией с иностранными налоговыми органами. Это может помешать отмывать преступные доходы через сейшельские компании.

* Информация о выручке, прибыли компаний представлена по данным на 2015 год.