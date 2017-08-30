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Общество

Глава Минобрнауки рассказала, как использовать гаджеты в школе

Министр образования РФ Ольга Васильева заявила о возможном использовании планшетов или смартфонов в школе только для учебных целей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разговаривать по телефону во время урока – даже не стоит обсуждать. Что касается запрета iPhone как вспомогательного (атрибута), как помощи на уроке ученику, я думаю, что здесь вопрос очень сложный», — обратилась она к присутствующими на Общероссийском родительском собрании.

Глава Минобрнауки привела в пример школы, где, приходя на уроки, школьники достают планшеты и используют их исключительно для учебы, а «не пишут друг другу sms».

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