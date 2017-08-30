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Политика

Медведев: Экономика России растёт вопреки внешнему давлению

Вопреки внешнему давлению и санкциям экономика России перешла к росту, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Российская газета».

По словам главы Правительства РФ, у России достаточно собственных ресурсов, чтобы создать альтернативу импорту. Также, по его словам, кабинет министров готов в ближайшие годы ввести новые налоговые стимулы.

Д. Медведев провел совещание по макроэкономическому прогнозу и основным направлениям налоговой и таможенно-тарифной политики России в 2018-2020 годах. За основу пока что решено взять базовый сценарий, основанный на осторожных оценках ключевых факторов, способных повлиять на бюджет. «Мы такую тактику использовали последние годы, во всяком случае в предыдущий период она себя оправдывала. Но есть, конечно, и несколько иные подходы к этому процессу», - отметил премьер-министр.

Он также сказал: «Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталу, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту».

Дмитрий Медведев подчеркнул, что позитивные тенденции в экономике нужно поддержать и укрепить, заметив при этом, что рассчитывать придется только на собственные возможности.

«У России достаточно ресурсов, но самое главное - много инициативных людей для того, чтобы создать достойную альтернативу импорту по целому ряду направлений», - констатировал премьер-министр.

Для дальнейшего развития экономики кабинет министров готов подумать о новых методах налогового стимулирования. «В рамках налоговой и тарифной политики нам предстоит решить непростую задачу: в условиях жесткой экономии ресурсов предусмотреть меры для стимулирования экономического развития, чтобы условия ведения бизнеса были более благоприятными», - рассказал глава Правительства.

Причем дополнительные меры в налоговой политике будут предприняты уже в ближайшие годы, в том числе инвестиционный налоговый вычет, который позволит снизить расходы на модернизацию промышленности, стимулирование развития экономического потенциала Дальнего Востока и Крыма, меры поддержки малого бизнеса и сельского хозяйства. «Разумеется, это должно происходить параллельно с повышением финансовой дисциплины, снижением доли теневого сектора в экономике», - добавил Д. Медведев.

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