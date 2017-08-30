Генпрокуратура проводит проверку информации о нарушениях при съемках передачи «Пока все дома»

16:39, 30 августа 2017, ПАИ

Генеральная прокуратура проводит проверку информации о нарушениях при съемках телепередачи «Пока все дома» на Первом канале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», — сказали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что на производство видеопаспортов деньги брались сразу из нескольких источников: от государства, от телеканала и от спонсоров.

Ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков эту информацию опроверг. По его словам, компании-спонсоры перечисляли деньги сразу в органы опеки, а по выделяемым государственным средствам была предусмотрена строгая отчетность. Он также заявил, что против него ведется целенаправленная кампания.

«Компании, которые занялись этой работой и увидели в этом интерес финансовый, они в нас видят конкурента, и они в нас видят бизнес. Я не могу сейчас называть какие-то имена. Методы абсолютно рейдерские у этих структур, которые занимаются детьми», — сказал Тимур Кизяков.

Позднее стало известно, что компания «Дом», производившая передачу «Пока все дома», в 2017 году создаст еще 100 видеопаспортов детей-сирот.

Напомним, что съемочная группа телеведущих программы «Первого канала» «Пока все дома» Тимура и Елены Кизяковых работала и в Псковской области. Здесь тоже велись съемки видеопаспортов детей, воспитывающихся в социальных учреждениях региона.