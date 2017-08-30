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Общество

В Псковском районе полиция разыскивает пропавшую в лесу женщину

Полиция устанавливает местонахождение пропавшей без вести жительницы Псковского района Татьяны Березовской 1959 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото 60.мвд.рф

По имеющимся данным, около 15:00 21 августа женщина ушла из дома в деревне Торошино Псковского района в лес за ягодами и не вернулась.

Её приметы: на вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, прямые темно-русые волосы с сединой, карие глаза.

Пропавшая была одета: платок с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, длинная черная юбка ниже колена, короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Березовской имелось черное пластмассовое  ведро.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться  в ОМВД России по Псковскому району по  телефонам 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872  или  02.

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