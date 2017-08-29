Около 700 голландских хризантем потребовали уничтожить псковские специалисты

18:38, 30 августа 2017, ПАИ

29 августа при проведении досмотра поступившей в адрес АО «Тандер» (Псков) партии срезанных хризантем (675 штук) специалисты обнаружили карантинный объект — калифорнийский трипс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Цветы были выращены в Нидерландах. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях недопущения возможного распространения карантинных организмов, собственнику продукции выдано предписание об уничтожении зараженной партии.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankiniella occidentalis Perg.) – мелкое (до 2 мм), тонкое насекомое с узкими бахромчатыми крыльями. Оно повреждает более 300 цветочных растений и овощных культур закрытого грунта. Трипс опасен не только тем, что наносит непосредственные повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай, но еще и тем, что он также способен переносить вирусы - возбудители опасных заболеваний растений.