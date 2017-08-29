Мобильная эволюция

11:10, 31 августа 2017, ПАИ

Подобрать подходящий тариф для смартфона, обеспечить связь с родственниками из глухой деревни и дать возможность сёрфить в интернете из любой точки страны – верхушка айсберга в работе оператора мобильной связи. С этой верхушкой знаком каждый, кому посчастливилось держать в кармане телефон. Взаимодействие оператора с кем-то кроме индивидуальных клиентов, как правило, находится за пределами всеобщего внимания. Восполним досадные пробелы и разузнаем о сотрудничестве компании «МегаФон» с корпоративными клиентами. Их развитие часто напрямую зависит от сотрудничества с оператором мобильной связи.

Одним из партнёров оператора в Псковской области стал региональный госкомитет по природопользованию, который использует систему дистанционной охраны лесов для наблюдения за пожарной обстановкой. Командный пункт Противопожарного лесного центра находится в Пскове на Луговой, 14. Здесь с помощью шести больших экранов, на которые выведено изображение с 92 камер, диспетчеры имеют возможность наблюдать за каждым уголком псковских лесов. Прежде всего, это необходимо для оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров. Программа анализирует прозрачность воздуха, в случае задымления засекаются координаты, на место направляются специалисты из лесничеств, в это время к выезду готовится пожарная команда. Система работает круглосуточно и круглогодично, облегчая жизнь не только пожарным, но и другим оперативным службам.

Все камеры системы «Лесохранитель», разработчиком которой стала псковская компания «Формоза», располагаются на вышках операторов связи. «МегаФон», выигравший тендер на обеспечение жизнедеятельности системы, сумел договориться об установке камер на мачтах и с коллегами из других компаний. Благодаря этому видеонаблюдение покрывает 94% лесов региона. Радиус обзора одной камеры – 35 километров. Аналогов подобной системы нет даже в Европе.

Оператор обеспечил центру канал связи, по которому онлайн-изображение с камер со скоростью 50 мегабит в секунду передаётся в диспетчерскую и в лесничества на местах. Техническое обслуживание аппаратуры «большого брата» – также задача компании «МегаФон».

Директор Противопожарного лесного центра Олег Черней рассказал, что благодаря оперативному взаимодействию с «МегаФоном» в учреждении внедряются последние телекоммуникационные новинки – например, SIP-телефония, основанная на технологии передачи данных. «Это позволяет нам активно развиваться, быстро реагировать на ситуацию, в конце концов, это удобно. Такое частно-государственное партнёрство в социально значимом проекте не может не радовать», – добавил он.

Псковский государственный университет является крупнейшим вузом региона. Здесь обучаются более 10,5 тысяч студентов и аспирантов по 190 образовательным программам. За время своего становления университет стал равноправным партнёром крупных российских и общеевропейских университетских сообществ. Инновационные проекты ПсковГУ, привлечение иностранных студентов и разработка программ, востребованных на российском и международном рынке - всё это возможно, в том числе, благодаря сотрудничеству вуза с компанией «МегаФон».

Да и скачать монографию о язычестве древних славян, посмотреть в общаге новый сезон любимого сериала или посидеть в соцсетях – милое дело для студента. Ну, и звонки родителям никто не отменял. В университете в курсе нехитрых студенческих радостей, поэтому с помощью компании «МегаФон» обеспечили Wi-Fi в большей части корпусов и общежитий.

Любителям русской классики больше не нужно идти в библиотеку за томиком стихов Фета, достаточно забежать в Университетский сквер, в котором по соседству с Центром студенческих инициатив разместилась символическая книжная полка с QR-кодами. С их помощью на телефон или планшет можно скачать любую книгу из внушительного списка произведений.

Для иностранных студентов университета, которым проще освоиться в незнакомой обстановке, имея под рукой телефон с местной сетью, на установочных лекциях в начале года проводят ликбез с участием представителей оператора. Кроме того, в прошедшем семестре руководитель регионального отделения компании «МегаФон» Александр Долгих выступил перед студентами с открытой лекцией «Трансформация в современных отраслях, в том числе IT и телекоме». Летом будущие экономисты и финансисты прошли практику в компании «МегаФон». Сейчас идут консультации об организации присутствия оператора в новом университетском кампусе на берегу Великой. Предстоит масштабная работа по телекоммуникационному обеспечению «города» в городе.

Вы давно уже не студент, а владелец маленькой, но уютной гостиницы с рестораном и прелестным парком на берегу озера? Вспоминайте, чему вас учили в университете, например, про принцип B2B («бизнес для бизнеса») и уникальное торговое предложение.

Инвестор, вложивший средства в возрождение усадебного комплекса «Имение Алтунъ» в Новоржевском районе, таким образом, договорился о возведении с нуля базовой станции «Мегафона». «Мы пошли навстречу малому бизнесу, и неподалеку от восстановленного имения появилась вышка с оборудованием связи», - рассказал руководитель по развитию корпоративного бизнеса псковского отделения компании «МегаФон» Валерий Петров.

В результате местные жители получили устойчивый сигнал и возможность оперативно позвонить, например, в «Скорую», а отдыхающие – все радости беспроводного интернета. Вряд ли кому-то хочется терять связь с внешним миром во время отпуска, да и не «заинстаграмить» местные виды просто невозможно.

Благодаря всё той же вышке будущие гости могут совершить онлайн-бронирование понравившегося номера, а настоящие – расплатиться в ресторане «Амбар под дубами» банковской картой. И всё это – в новоржевской глуши (хотя с приходом мобильного интернета это слово вряд ли уместно). Думается, в том числе и поэтому посреди рабочей недели в несезонный в Псковской области август номера «Имения Алтунъ» заполнены на 90%.

Отметим, что «Имение Алтунъ» расположено по соседству с Пушкинским заповедником на пути из Новоржева в Пушкинские Горы. Поместье принадлежало Львову, имя которого упоминается в переписке с Пушкиным. Предполагается, что поэт посещал Алтун. Благодаря хозяйственности Льва Леонидовича Львова здесь были возведены великолепные господские дома и добротные хозяйственные постройки, разбиты пейзажные парки в английском стиле. Парк с редкими породами деревьев и кустарников частично сохранился и сейчас.

Революция и война оставили от имения немногое, но в 2008 году в истории Алтуна вновь началась «белая полоса»: команда ООО «Стройкомплекс» принялась за реконструкцию разрушенных построек, лечение деревьев, чистку прудов и парка.