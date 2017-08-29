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В Псковской области возбуждено уголовное дело об изнасиловании

26 августа в правоохранительные органы Псковско области поступило сообщение об изнасиловании местной жительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 38-летний местный житель, который в ночь на 26 августа незаконно вторгся в жилище своей бывшей женщины, избил ее сожителя, после чего догнал убегающую потерпевшую на улице и надругался над ней.

Изучение личности этого лица показало, что он ранее был судим за совершение умышленных преступлений, в том числе нарушающих половую свободу личности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

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