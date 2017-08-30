3 сентября псковичей собирают на велопарад
3 сентября в Финском парке Пскова состоится велопарад. Начало регистрации в 12:00. Его организатором выступает издание «Комсомольская правда - Псков», сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты.
«Мы приглашаем на площадку праздника и малышей, которые только-только освоили четырехколесные велосипеды, и взрослых, впервые познакомившихся с велосипедом около полувека назад, - отметила главный редактор издания Ирина Потапова. – Интересно будет всем».
На площадке велопарада предполагается проведение различных конкурсов и игр. Достаточно будет обойти соперников в семи номинациях:
- Самый тюнингованный велосипед
- Самый древний велосипед
- Самый неожиданный костюм
- Самая красивая велосипедистка
- Самый мужественный велосипедист
- Самый юный велосипедист
- Самая дружная велосемья.
В списке призов: городской велосипед для взрослого, тинейджерский велосипед, детский велосипед, самокаты для детей и взрослых, шагомеры-пульсометры и сетификаты от спортивных магазинов.
Для зрителей на празднике организуют разнообразные игры и конкурсы, поэтому им тоже достанется множество призов.Гостей также ждут выступления друзей «Комсомольской правды – Псков» из секции спортивной дрессировки клуба элитного собаководства «Бест». Участниками программы смогут стать все зрители, помогая «четвероногим артистам» в выполнении разнообразных трюков. Также каждый гость сможет погладить собак и сфотографироваться с ними. Собачки выступят, в том числе, на самокатах и роликовых досках.