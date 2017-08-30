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Общество

3 сентября псковичей собирают на велопарад

3 сентября в Финском парке Пскова состоится велопарад. Начало регистрации в 12:00. Его организатором выступает издание «Комсомольская правда - Псков», сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты.

«Мы приглашаем на площадку праздника и малышей, которые только-только освоили четырехколесные велосипеды, и взрослых, впервые познакомившихся с велосипедом около полувека назад, - отметила главный редактор издания Ирина Потапова. – Интересно будет всем».

На площадке велопарада предполагается проведение различных конкурсов и игр. Достаточно будет обойти соперников в семи номинациях:

- Самый тюнингованный велосипед

- Самый древний велосипед

- Самый неожиданный костюм

- Самая красивая велосипедистка

- Самый мужественный велосипедист

- Самый юный велосипедист

- Самая дружная велосемья.

В списке призов: городской велосипед для взрослого, тинейджерский велосипед, детский велосипед, самокаты для детей и взрослых, шагомеры-пульсометры и сетификаты от спортивных магазинов.

Для зрителей на празднике организуют разнообразные игры и конкурсы, поэтому им тоже достанется множество призов.Гостей также ждут выступления друзей «Комсомольской правды – Псков» из секции спортивной дрессировки клуба элитного собаководства «Бест». Участниками программы смогут стать все зрители, помогая «четвероногим артистам» в выполнении разнообразных трюков. Также каждый гость сможет погладить собак и сфотографироваться с ними. Собачки выступят, в том числе, на самокатах и роликовых досках.

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