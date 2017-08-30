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Политика

Партия «Родина» активно продвигает в народные массы свои идеи и программу

Решением избирательного штаба партии «Родина» в Псковской области взята за основу стратегия непосредственного контакта с избирателями.

Как заявил Псковскому агентству информации лидер регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков, «у партии нет таких значительных средств, как у конкурентов, за которыми стоят конкретные олигархи. Мы идем во дворы, наши активисты работают на площадях, проводим встречи в трудовых коллективах. С каждым днем мы все больше и больше чувствуем поддержку народных масс. В партии ведется ежедневный прием граждан с 11 до 18 часов по адресу  ул. Советская, 15а».

Партией открыт телефон прямой линии  с жителями города 8-911-889-70-69.

«Накоплен значительный пакет наказов избирателей,  изучены  и проанализированы проблемы жизнедеятельности всех  городских округов. Мы готовы без всякой раскачки, незамедлительно приступить к работе в городской Думе и начать реализовывать нашу  программу развития Пскова в жизнь», - подчеркнул Константин Вилков.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.

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