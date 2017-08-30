Девушку с бородавками на руке разыскивает полиция в Псковском районе

19:37, 30 августа 2017, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району разыскивает 27-летнюю Наталью Цветкову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, последний раз гражданку видели 10 июня текущего года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у пропавшей были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.