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570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть

Британская библиотека оцифровала и выложила в сеть манускрипт Леонардо да Винчи «Кодекс Арундела». Работа была подготовлена в сотрудничестве с корпорацией Miscrosoft. Об этом сообщает ArchDaily.

Рукопись включает в себя 570 страниц, которые датируются 1480–1518 годами. В ней содержатся чертежи самолетов, парашютов, подводных лодок и автомобилей, трактаты о механике и геометрии, а также короткие заметки итальянского изобретателя.

Электронный вариант «Кодекса Арундела» появился еще в 2007 году, однако теперь рукопись можно рассмотреть в мельчайших деталях. В новой версии также появились комментарии историков о жизни и творчестве да Винчи. Сообщается, что не менее 5000 страниц других трудов изобретателя в наилучшем качестве станут доступны в ближайшее время.
 

 

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