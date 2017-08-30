Forbes составил рейтинг богатейших семейных кланов России

21:30, 30 августа 2017, ПАИ

Журнал Forbes составил рейтинг из десяти богатейших семей России. Издание отмечает, что их совокупное состояние за последний год увеличилось на 2 млрд долларов — до 27 млрд. На рейтинг обратило внимание издание Afisha Daily.

Первое место в рейтинге заняла семья Гуцериевых с состоянием в 9,91 млрд долларов. Семья владеет группой «Сафмар», в которой в этом году появилось два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов.

Второе место заняла семья Ротенберг с активами на 4,2 млрд долларов. По данным издания, своим состоянием Ротенберги обязаны подрядам «Газпрома» и другим госзаказам, в частности, на строительство Керченского моста. На третьем месте расположились председатели совета директоров «Промсвязьбанка» братья Ананьевы, состояние которых Forbes оценил в 2,7 млрд долларов.

В рейтинг также вошли Шаймиевы (2,215 млрд), Магомедовы (1,75 млрд), Рахимкуловы (1,6 млрд), Бажаевы (1,45 млрд), Саркисовы (1,4 млрд), Шамаловы (1,32 млрд) и Зубицкие (950 млн).

Forbes отмечает, что в список включены только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.