Новый iPhone представят 12 сентября

20:16, 30 августа 2017, ПАИ

Презентация iPhone 8 пройдет 12 сентября. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами Apple. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ожидается, что компания покажет три новых устройства, среди которых будут две обновленные версии iPhone 7 и iPhone 8. Его выпуск приурочен к 10-летию выхода на рынок первого смартфона Apple.

По данным издания, новый айфон будет поддерживать технологию распознавания лиц, а также получит безрамочный экран. Стоимость устройства составит 1000 долларов за базовую версию и 1400 долларов за смартфон с увеличенным объемом памяти. Также WSJ сообщает, что на презентации покажут новую модель умных часов Apple Watch, которая будет оснащена чипом беспроводной сотовой связи стандарта LTE.

Напомним, что в июне в сети появилось видео с демонстрацией корпуса нового iPhone. До этого сообщалось, что новое поколение смартфонов от Apple также получит функцию беспроводной зарядки устройства.