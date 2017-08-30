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Страна и мир

Новый iPhone представят 12 сентября

Презентация iPhone 8 пройдет 12 сентября. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами Apple. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ожидается, что компания покажет три новых устройства, среди которых будут две обновленные версии iPhone 7 и iPhone 8. Его выпуск приурочен к 10-летию выхода на рынок первого смартфона Apple.

По данным издания, новый айфон будет поддерживать технологию распознавания лиц, а также получит безрамочный экран. Стоимость устройства составит 1000 долларов за базовую версию и 1400 долларов за смартфон с увеличенным объемом памяти. Также WSJ сообщает, что на презентации покажут новую модель умных часов Apple Watch, которая будет оснащена чипом беспроводной сотовой связи стандарта LTE.

Напомним, что в июне в сети появилось видео с демонстрацией корпуса нового iPhone. До этого сообщалось, что новое поколение смартфонов от Apple также получит функцию беспроводной зарядки устройства.

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