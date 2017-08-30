В России появился сервис, позволяющий платить за товары лайками

20:27, 30 августа 2017, ПАИ

Предприниматель из Архангельска Владимир Гладких запустил сервис FunPay.money, который позволяет пользователям расплачиваться лайками за товары и услуги заведений и магазинов, являющихся партнерами проекта. Об этом сообщают «Ведомости».

Для участия в проекте пользователям необходимо зарегистрироваться на сайте FunPay.money и разместить на странице в соцсетях сообщение с хэштегом заведения, в котором они хотят получить скидку. За каждый лайк к посту покупатель получает бонус, размер которого обычно определяют сами компании. Бонусами можно расплатиться на кассе, предъявив штрихкод или промокод.

Среди партнеров проекта — рестораны и магазины в Архангельске, Калининграде, Владивостоке, Сочи, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде. По словам Гладких, партнеры платят за использование сервиса ежемесячную абонентскую плату. В скором времени FunPay планирует открыть офисы в Москве и Петербурге. Также Гладких рассказал, что компания продает региональные франшизы по 135 тыс. рублей. По его словам, стартап уже продал франшиз на 1,5 млн.