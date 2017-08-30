Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма

21:48, 30 августа 2017, ПАИ

На ютьюб-канале Стивена Рихтера появилась видеозапись, на которой он демонстрирует процесс создания точной копии игровой доски «Джуманджи» из одноименного фильма 1995 года. Об этом пишет Afisha Daily.

Напомним, что в основе фильма лежит книга Криса Ван Оллсбурга о 12-летнем мальчике, который на 26 лет оказывается заперт в настольную игру «Джуманджи», пока его не освобождают двое ни о чем не подозревающих подростков. Главную роль в фильме исполнил Робин Уилльямс.