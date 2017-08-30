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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила карьеру в 19-летнем возрасте

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию на Играх в Сочи Юлия Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 19 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала мать спортсменки, фигуристка приняла решение и проинформировала о нем Федерацию фигурного катания России в апреле этого года после возвращения из Европы. Там она проходила трехмесячный курс лечения от анорексии.

«Мы благодарны компании «Телеспорт» (компания представляет интересы Юлии Липницкой. — Прим. ред.), что она помогла Юлии в этот сложный момент. Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», — заявила мать фигуристки.

Юлия Липницкая — обладательница золотой медали зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в командных соревнованиях по фигурному катанию. На момент проведения Игр фигуристке было 15 лет — она стала самой юной олимпийской чемпионкой в истории женского фигурного катания. Помимо этого, Липницкая — победительница чемпионата Европы 2014 года и серебряный призер мирового первенства в 2013 году.

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