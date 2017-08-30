Блогер подсчитал, сколько реальных денег есть у Скруджа МакДака

21:11, 30 августа 2017, ПАИ

Автор ютьюб-канала The Film Theorists посчитал, сколько реальных денег есть в хранилище Скруджа МакДака. Об этом пишет Afisha Daily.

Блогер рассказал, что деньги Скруджа считали и до этого. Например, в 2007 году Forbes заявил, что состояние Скруджа равно 28,8 млрд долларов, но в 2011-м из-за роста цен на золото оно увеличилось до 44,1 млрд. Однако твердой теоретической базы, на которой основывались бы эти подсчеты, никто не предоставлял.

Ютьюбер выбрал четыре метода, по которым считал состояние самой богатой утки. Автор ролика совершал расчеты при условии, что цена на золото составляет 1243 долларов и 30 центов за тройскую унцию (31 грамм). Первый метод заключался в подсчете объема золота, исходя из того, что хранилище наполнено золотыми монетами всего на 10 фунтов (это показывают в одной из серий. — Прим. ред.), тогда Скрудж обладал бы примерно 52,3 млрд долларов.

По второму методу, для которого блогер посчитал глубину хранилища на основе роста персонажа, состояние Скруджа равно 239,3 млрд долларов. Третий способ подсчета состояния Макдака был основан на чертежах из комикса. Если верить ему, то Скрудж настоящий триллионер и имеет 12,4 триллиона долларов. С таким состоянием он обходит не только людей, но и богатейшие мировые компании.

По четвертому методу, в котором автор проверил слова Скруджа о том, что он обладает тремя кубическими акрами золота, состояние персонажа больше 333,9 трлн долларов, что в четыре раза больше, чем все деньги мира. Последние две версии о состоянии Скруджа подтверждаются трейлеромк перезапуску «Утиных историй», где сам персонаж признается, что управляет многотриллионным бизнесом.