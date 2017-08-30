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Страна и мир

Бренд «Армия России» выйдет на зарубежный рынок

Бренд одежды «Армия России», который принадлежит компании «Военторг», начнет продавать товары для иностранных клиентов. Об этом РБК рассказал заместитель генерального директора «Армии России» Аркадий Телепнев.

Один из руководителей компании рассказал, что «Армия России» получила сразу несколько заявок из 12 стран мира, включая Германию, с предложением открыть зарубежные филиалы магазина. Этот вопрос, по словам Телепнева, требует серьезной проработки, однако уже сейчас компания, вероятнее всего, займется адаптацией интернет-магазина под иностранную аудиторию. При этом в «Армии России» не собираются отходить от военной тематики при выходе на зарубежные рынки.

«Общаясь с представителями фэшн-индустрии, с производителями, мы понимаем, что сам бренд достаточно емкий, многогранный», — заявил Телепнев.

Также в октябре–ноябре «Армия России» представит коллекцию осень-зима-2018, основу которой составят темы исторических событий и популярная «Сирийская коллекция». В коллекции весна-лето-2019 планируется появление арктической тематики.

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