За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм

23:02, 30 августа 2017, ПАИ

За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм («Бабушка легкого поведения»), а с начала года — всего четыре картины («Притяжение», «Гуляй, Вася» и «Невеста»). Об этом сообщает«Коммерсант».

Министр культуры Владимир Мединский назвал минувший сезон провальным из-за слабого продвижения картин перед выходом в прокат. «Почему рост доли российских фильмов находится в противоречии с содержанием? Какой смысл снимать фильмы, которые никто не видит? У нас провальный сезон. Вышел фильм «Холодное танго», плохо прошел. Или «Большой» — прокатался неплохо, но мог бы собрать больше», — заявил Владимир Мединский.

Так, фильм «Бабушка легкого поведения» при бюджете 90 млн рублей собрал в прокате 130 млн, а картина «Холодное танго», снятая за 250 млн, собрала только 24 млн. Чуть лучше дела обстоят у «Большого»: фильм собрал 234 млн рублей при заложенных на его производство 370 млн.

«Коммерсант» отмечает, что фильм считается окупившимся в кинотеатрах, если сборы как минимум вдвое превысили его бюджет. Последний раз летом российский фильм окупался в 2015 году — это была малобюджетная бурятская драма «Решала-2».

Напомним, ранее Владимир Мединский на совещании президента с членами правительства отметил, что посещаемость российских кинотеатров достигла рекордных показателей за последние годы.