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Страна и мир

Билл Гейтс второй раз за два дня потерял первое место в Forbes

Cооснователь Microsoft Билл Гейтс опять потерял статус самого богатого человека в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Forbes.

В рейтинге журнала, который следит за состояниями богатейших людей мира в реальном времени, Гейтса на $200 млн обошел Амансио Ортегу, основатель холдинга Inditex (бренды Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti).

На момент публикации этой заметки, состояние Амансио Ортега оценивалось в $85 млрд, а состояние Билла Гейтса — в $84,9 млрд. Ранее Ортега уже трижды опережал Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира, однако каждый раз терял свое лидерство в течение дня, причем последний раз — накануне, 29 августа.

До этого создатель Zara опережал Билла Гейтса в сентябре 2016 года (тогда его состояние было больше состояния Гейтса на $100 млн), а также в октябре 2015 года.

Каждый раз Ортега терял статус самого богатого человека в мире в течение суток. Кроме рейтинга богатейших людей мира в режиме реального времени, Forbes публикует свой ежегодный рейтинг. Билл Гейтс занимал его первую строчку в этих ежегодных выпусках 18 раз за 30 лет, отмечает Forbes.

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