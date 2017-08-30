Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей

22:50, 30 августа 2017, ПАИ

Создатель телеграм-канала «Бывшая» комик Артур Чапарян продал его за 1,2 млн рублей. Об этом он рассказал в разговоре с vc.ru.

По словам Чапаряна, он решился на продажу, потому что «устал и выбрал деньги». Новым владельцем «Бывшей» стал человек, скрывающийся под псевдонимом Юра Корб (своего настоящего имени он не раскрывает). Права на канал были переданы 29 августа. Комик добавил, что Юра Корб занимается раскруткой других каналов. Среди них — «Английский язык»(более 95 тысяч подписчиков) и «Похотливая Дори» (более 2200 подпичиков). Оба канала связаны с некой группой Black Team.

«Он его монетизирует удачнее, чем я, потому что он этим занимается. Я же не относился к вопросу монетизации ответственно, пропускал выгодные предложения», — заявил Артур Чапарян.

Чапарян добавил, что с момента запуска «Бывшей» июне 2017 года он сделал около семи рекламных публикаций, заработав на них меньше 1 млн рублей.

В разговоре с vc.ru, Корб подтвердил факт покупки «Бывшей». Он отметил, что совокупная выручка всех трех каналов Black Team составляет от 500 тысяч рублей в месяц и выше в зависимости от сезона. По его словам, Чапарян получил за свой канал 1,2 млн рублей «в чистом виде», при этом ему пришлось дополнительно потратиться на посредника и услуги сервиса безопасных сделок.

Новый владелец «Бывшей» заверил, что контент останется прежним, однако Black Team займется его «более детальной и качественной» монетизацией. «Мы ценим аудиторию и не планируем ее травить», — добавил он. Коуб также раскрыл стоимость одного рекламного поста в самом популярном телеграм-канале июля по данным «Медиалогии» (в среднем каждый пост «Бывшей» набирал по 290 тыс. просмотров): от 50 тыс. рублей за размещение.



