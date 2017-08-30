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74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня

Сегодня, 30 августа открылся 74-й Венецианский кинофестиваль. Фильмом-открытием стала картина Александра Пэйна «Уменьшение» (Downsizing), главную роль в которой сыграл Мэтт Дэймон. Об этом пишет «Известия».

Ареной одного из главных событий мирового синематографа традиционно стал венецианский остров Лидо. Открытие проходит в условиях повышенных мер безопасности. За день до начала фестиваля остров был прочесан патрулем со служебными собаками при поддержке вертолетов с воздуха. Исследованы были самые отдаленные части Лидо.

В процессе проверки были задержаны 10 нелегальных мигрантов, а также 10 человек, ранее совершавших правонарушения. Помимо Лидо, были проверены пути подъезда к Венеции, включая мост связывающий уникальный город-остров с материком. В районе площади, куда прибывают автобусы, были поставлены защитные бетонные блоки. Город был взят под повышенный контроль после серии угроз со стороны исламистов в социальных сетях. Особый режим безопасности сохранится в Венеции по меньшей мере до конца фестиваля.

Ранее мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что любой, кто будет бегать по городу с криками «Аллах акбар», будет застрелен.

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