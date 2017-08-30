Минприроды ликвидирует 300 мусорных свалок к 2025 году
Минприроды ликвидирует 300 мусорных свалок к 2025 году. Ведомство планирует рекультивировать старые полигоны, места захоронения химических отходов. Об этом сообщает газета «Известия».
Несколько сотен населённых пунктов испытывают проблемы с вывозом мусора. Закрывать опасные полигоны надо планируют поэтапно.
В настоящее время ведомство продолжает искать подрядчиков для рекультивации свалок. Переговоры идут, например, с заводами по утилизации химического оружия. Полигоны в России будут закрывать в рамках проекта «Чистая страна». Финансирование рассчитано как раз до 2025 года.