Производство водки в России за семь месяцев выросло на 16 процентов

22:35, 30 августа 2017, ПАИ

За семь месяцев 2017 года в России заметно выросли объемы производства крепких алкогольных напитков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года водки выпущено на 16,3 процента больше, а коньяка — 9,9 процента, следует из материалов Росстата, размещенных на сайте ведомства в среду, 30 августа. Об этом пишет Lenta.ru.

В июле было произведено 6 миллионов декалитров водки и 507 тысяч декалитров коньяка. По данным ведомства, водки выпущено на 0,5 процента больше, чем в июле 2016 года, но на 4,5 процента меньше показателя июня текущего года. Производство коньяка в июле снизилось на 7,7 процента по сравнения с прошлым годом, и на 6 процентов — с июнем 2017-го.

Российские производители крепкого алкоголя, с учетом позитивной статистики первого полугодия, по итогам семи месяцев продемонстрировали высокие темпы роста.

Хуже чувствуют себя предприятия, выпускающие безалкогольные напитки. В июле зафиксирован спад производства на 12 процентов к июлю прошлого года, а в годовом выражении снижение за семь месяцев составило 3,1 процента.