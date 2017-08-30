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Страна и мир

Государству предложили регулировать цены на школьные принадлежности

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за государственное регулирование цен на школьные товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба политика по итогам его посещения ярмарки «Большая перемена» в Центральном детском доме на Лубянке, передает Lenta.ru.

«Когда видишь очень удобную, очень красивую и технологически совершенную шариковую ручку за 3700 рублей, понимаешь, что эта ручка не для школьника. И хотя, с другой стороны, есть здесь в продаже и комплекты ручек за 79 рублей, все же затраты на сборы школьников очень велики», — отметил глава эсеров.

По словам политика, он поговорил с покупательницей — мамой первоклассницы. Она рассказала, что подготовка девочки к школе обошлась в 15 тысяч рублей, что, по мнению Миронова, для большинства российских семей дорого.

Он напомнил, что его партия уже предлагала законодательно ограничивать рост цен на товары первой необходимости. По мнению политика, в них стоит также включить школьную форму и иные учебные принадлежности.

Миронов добавил, что затраты родителей на школьную жизнь детей не ограничиваются классической закупкой в конце августа. «Придет родитель на первое собрание и услышит: а что-то у нас плохие парты, а что-то из окон сильно дует. Конечно, ради детей люди сделают все. Но в результате получается, что у нас теоретически бесплатное образование превращается в практически платное. Это в корне неверно!» — добавил глава партии.

1 июня Сергей Миронов заявил, что «Справедливая Россия» готовит законопроекты, освобождающие школьников от обязательных занятий и выполнения домашних заданий по выходным. Миронов отметил, что учащихся нужно освободить от сверхурочной работы в гонке за показателями, которую устраивают взрослые.

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