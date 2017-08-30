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Страна и мир

Названы популярные у россиян направления отдыха на осень-зиму

Наиболее популярным у россиян направлением организованного отдыха на грядущие осень и зиму оказался Таиланд. Об этом сообщает Lenta.ru.

На Таиланд пришлось 29,4 процента от общего количества путевок, заказанных через сервис в рамках раннего бронирования. Следом идет Индия. Ее результат — 19,4 процента. Замыкает тройку Доминиканская Республика (10,6 процента).

Четвертую позицию делят Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Россияне забронировали по 7,5 процента туров в каждую из этих стран. На пятой строчке — Куба (4,4 процента). В топ-9 также попали Чехия, Китай, Россия и Турция (в порядке убывания).

Кроме того, эксперты выяснили, что Турция стала самым дешевым направлением отдыха на новогодние праздники 2017-2018 годов. Десять дней (31 декабря — 9 января) с вылетом из Москвы и проживанием обойдутся примерно в 41 тысячу рублей на одного человека.

За поездку в ОАЭ придется отдать 65,2 тысячи рублей, в Индию — 65,7 тысячи. В топ-5 бюджетных мест отдыха также вошли Чехия (74,4 тысячи) и Таиланд (74,8 тысячи рублей).

Ранее сообщалось о самых подешевевших направлениях перелетов из Москвы на грядущие осень-зиму. В число лидеров попали рейсы в Прагу, Баку и Бангкок.

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