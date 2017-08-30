День блога отмечается сегодня

08:14, 31 августа 2017, ПАИ

31 августа празднуется День блога, сообщает портал calend.ru.

Идея праздновать День блога появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа. Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы.

Считается, что лучше всего в этот день писать о блогах, которые расходятся со сферой обычных интересов автора, его точкой зрения и жизненной позицией, чтобы и сам пользователь, и посетители его страницы открыли для себя что-то новое. Блогеры восприняли идею с энтузиазмом. Когда впервые 31 августа объявили праздником, в индексе Google появилось сразу 30 тысяч новых страниц. А в 2007 году в связи с этой датой начался конкурс лучших блогов Best of Blogs. В нем могут принимать участие публикации на десяти языках: английском, арабском, испанском, китайском, немецком, нидерландском, персидском, португальском, французском и русском.

На сегодняшний день блогосфера — и российская, и общемировая — это самая быстрорастущая часть Интернета, которая в последнее время демонстрирует практически троекратное увеличение за год. В мире насчитывается 75 миллионов блогов; в России, по данным «Яндекса», больше 2 миллионов уникальных адресов. В русскоязычной части LiveJournal существуют авторские страницы, аудитория которых исчисляется десятками и сотнями тысяч читателей в день.

Однако не стоит путать День блога и Международный день блогера, который с 2004 года отмечают 14 июня. Этот праздник считается символом дружеских отношений между пользователями LiveJournal из разных стран. 14 июня каждый блогер может опубликовать у себя на странице сообщение о солидарности с другими авторами интернет-дневников.