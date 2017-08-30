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Общество

Не привлекать лошадей к работе 31 августа советует народный календарь

31 августа по народному календарю наступил день Святых Флора и Лавра. Об этом пишет портал calend.ru.

Святые Флор и Лавр — раннехристианские мученики, родные братья. Они были искусными каменщиками, и правитель направил их на постройку языческого храма. Плату, полученную за работу, братья отдавали бедным и рассказывали им о Христе. Проповеди сопровождались чудесами. Одним из них стало исцеление сына языческого жреца, после которого и он сам, и его отец обратились в христианство. Когда храм был готов, Флор и Лавр вместе с другими христианами совершили в нем совместную молитву, а после уничтожили всех идолов. Участников этих событий по приказу правителя схватили и сожгли, а Флора и Лавра бросили в колодец и засыпали землей.

Предание утверждает, что в момент обретения мощей святых братьев прекратился падеж скота. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на иконах этих мучеников положено писать с конями.

На Руси на Флора и Лавра не допускалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого утра их обхаживали: чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить лошадей от болезней. Весь день животных старались угощать лакомством — кормили пирогами, потчевали молодым пивом. Также пекли особое печенье с изображением конского копыта.

Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая.

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