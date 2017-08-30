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Общество

Россияне получили 9 млрд рублей долгов по зарплатам

В первые шесть месяцев 2017 года свыше 568 тыс. россиян получили более 9,2 млрд рублей долгов по зарплатам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Роструда Всеволода Волкова.

Глава ведомства отметил, что в сравнении с первым полугодием 2016 года почти во всех отраслях экономики снижется число предприятий-должников. По данным Росстата, предприятия в настоящее время должны своим сотрудникам более 3 млрд рублей.

Роструд также провел порядка 19 тыс. проверок, в ходе которых было выявлено около 51 тыс. случаев задержки зарплаты, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

«В последнее время мы наблюдаем, что работодатели стали более ответственно подходить к вопросам, связанным со своевременной выплатой заработной платы. В частности, реже нарушаются сроки авансовых выплат, расчетов при увольнении и выплаты отпускных», — заявил Всеволод Волков.

 

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