В России выросли цены на алкоголь

08:33, 31 августа 2017, ПАИ

С июля стоимость алкогольных напитков в России в среднем выросла на 3–7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет газета «Известия», об свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно статистике, больше всего подорожало крепленое вино. Стоимость литра крепленого напитка с содержанием спирта до 20% в рознице в среднем составляет 540 рублей.

Сообщается, что на 6%, до 318 рублей за литр, выросло в цене отечественное игристое вино, прибавило 5% (до 390 рублей за литр) столовое виноградное вино с 14-процентным содержанием спирта — сухое, полусухое и полусладкое.

Настолько же подорожало и пиво отечественного производства, его средняя цена возросла до 108 рублей за литр. При этом, по данным ЕМИСС, изменение цен с июля 2016 по июль 2017 года — одно из самых скромных за аналогичные периоды последних пяти лет.