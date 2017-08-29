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До 5 лет тюрьмы грозит злоумышленникам за кражу рельсов с палкинской фермы

В МО МВД России «Печорский»  завершено  расследование уголовного дела  в отношении двух граждан, которым предъявлено обвинение в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования установлено, что в июне обвиняемые  совершили хищение 10 металлических рельсов длинной по два метра каждый из помещения молочно-товарной фермы, расположенной в Палкинском районе. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Похищенное фигуранты сдали в пункт приема  металла.

В результате оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто. 

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. За содеянное обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком  до  пяти лет.

 

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