Минсельхоз предложил возмещать аграриям 50% затрат на продвижение продукции

08:47, 31 августа 2017, ПАИ

Сельхозкооперативы смогут получить средства из федерального бюджета для продвижения произведенных ими продуктов питания на рынок. Соответствующий проект постановления Правительства РФ подготовил Минсельхоз. Об этом пишет газета «Известия».

Документом предусмотрено возвращать аграриям почти половину всех средств, потраченных на увеличение присутствия их товара в торговых сетях.

Согласно проекту, государство планирует выделять регионам средства для частичной компенсации затрат местных аграриев по продвижению продукции на рынок. Эта мера коснется потребительских сельхозкооперативов — объединений личных подсобных хозяйств и фермеров.

Существуют также производственные кооперативы (колхозы, рыболовецкие артели), но на них такая поддержка распространяться не будет.