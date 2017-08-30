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Культура

Перенесён спектакль «Довлатов. Way»

Спектакль «Довлатов. Way», показ которого был запланирован на 15 сентября в БКЗ филармонии, перенесен в Псковский академический театр драмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Постановку покажут на большой сцене театра также 15 сентября в 18:00. Билеты можно обменять в кассе БКЗ. Справки по телефонам: 72-80-22, 66-89-20. 

Напомним, что спектакль «Довлатов. Way» объединяет произведения писателя разных лет. Они оживут на сцене благодаря народному артисту России, лауреату Государственных премий СССР и Российской Федерации Петру Семаку. Петр Семак долгие годы был ведущим актером театра Льва Додина, исполнял главные роли в таких знаменитых спектаклях, как «Братья и сестры», «Повелитель мух», «Бесы», «Молли Суини», «Дядя Ваня», «Три сестры». Сегодня он служит в труппе Александринского театра и по праву считается ее премьером. Он исполняет главные роли в спектаклях Валерия Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего», «Третий выбор», «Сегодня. 2016».

Партнером Семака по сцене и автором сценической композиции выступит Леонид Алимов, не только известный петербургский актер, работавший с такими мэтрами режиссуры, как Люк Персеваль, Андрий Жолдак, Сильвиу Пуркарете, но с недавних пор и успешный постановщик, работающий как в России, так и за ее пределами. Отдельным приятным сюрпризом для зрителя станет то, что спектакль окажется еще и музыкальным.

Возрастное ограничение 18+. Продолжительность: 1 час 20 минут.

Билеты здесь.
 

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