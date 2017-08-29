Рост цен и бедность стали самыми острыми проблемами для россиян
Рост цен остается самой серьезной проблемой для россиян. Этот вариант ответа выбрал 61% опрошенных социологами «Левада-Центра», результаты исследования которых цитирует РБК.
Отмечается, что этот показатель значимо снизился по сравнению с прошлым годом, когда инфляцию поставили на первое место 72% респондентов.
На втором месте в списке острых проблем оказались бедность и обнищание (45%). Третье — рост безработицы и коррупция (по 33%).
Проблема ограничения гражданских прав, демократических свобод и независимости СМИ тревожат россиян меньше всего — 4%. За все время исследований центра эту проблему не называли в числе самых острых более 5%.