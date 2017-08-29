Рост цен и бедность стали самыми острыми проблемами для россиян

09:17, 31 августа 2017, ПАИ

Рост цен остается самой серьезной проблемой для россиян. Этот вариант ответа выбрал 61% опрошенных социологами «Левада-Центра», результаты исследования которых цитирует РБК.

Отмечается, что этот показатель значимо снизился по сравнению с прошлым годом, когда инфляцию поставили на первое место 72% респондентов.

На втором месте в списке острых проблем оказались бедность и обнищание (45%). Третье — рост безработицы и коррупция (по 33%).

Проблема ограничения гражданских прав, демократических свобод и независимости СМИ тревожат россиян меньше всего — 4%. За все время исследований центра эту проблему не называли в числе самых острых более 5%.