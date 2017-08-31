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Работали с «Авентином?» Рекомендуете? Зарабатывайте!

Центр недвижимости «Авентин – Псков» предлагает своим клиентам отличную возможность заработать.

Все просто: если вы работали с центром недвижимости, довольны качеством оказанных услуг и у вас есть знакомые, планирующие сделку с недвижимостью, приводите их в центр недвижимости «Авентин – Псков», участвуйте в программе «Приведи друга» и получайте вознаграждение за свою рекомендацию. Просто, помогая агентству и клиенту найти друг друга, вы зарабатывайте вознаграждение для себя или скидку 10% для своих друзей.

В программе принимают участие сделки по покупке, продаже земли, загородной, жилой недвижимости, аренде, покупке и продаже коммерческой недвижимости, перепланировка, перевод в нежилой фонд и приватизация.

Программа действует бессрочно с 1 февраля 2017 года.

Дружба не продается, но на ней можно заработать.

Подробности: 8112-29-84-84

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