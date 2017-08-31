Реставраторы восстанавливают в Мирожском монастыре найденные в оконных проемах фрески

09:40, 31 августа 2017, ПАИ

Мастера Межобластного научно-реставрационного художественного управления работают над сохранением уникальной фресковой живописи в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Очередной этап многолетней реставрации уникального памятника мирового значения — противоаварийные работы на древних окнах — начался этим летом. Фресковая стенопись XII века была найдена в оконных проемах собора в прошлом году, когда демонтировали подлежащие замене окна храма, установленные еще в советский период.

В настоящий момент специалисты приступили к мероприятиям на барабане древнего собора. По специальной методике они раскрывают древнюю штукатурку, укрепляют и восполняют авторский слой. Добраться до объектов реставрации мастерам помогают строительные леса, расположенные в центре храма. В целях безопасности собор закрыт для посещения до 5 сентября.

На объекте работает бригада российского художника и искусствоведа В. Д. Сарабьянова, руководившего реставрацией фресковых памятников Пскова два десятка лет вплоть до смерти в 2015 году.

Реставрация проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Культура России (на 2012 -2018 годы)». Стоимость работ — 8 млн рублей. Они полностью завершатся до 25 декабря этого года.

Напомним, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря был построен во второй четверти XII века. Внутри храм расписан в 1130–1140-х годах неизвестными мастерами, предположительно из Греции. Сохранившаяся в нем фресковая стенопись домонгольской эпохи является редкой, она отражает основные идеи росписи древнерусского храма и веры XII века. В настоящее время Спасо-Преображенский собор является музеем, богослужения в нем не проводятся.